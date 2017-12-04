Скільки вихідних днів будуть мати олександрійці в 2018 році

Календар свят на 2018 рік передбачає 11 офіційних вихідних. Згідно з календарем вихідних днів, який був наданий до Міністерства соціальної політики України, можемо чекати на чотириденні канікули в березні, квітні, червні та грудні, у разі затвердження Кабміном.

Так маємо наступні дні: 1 січня – Новий рік (понеділок); 7 січня – Різдво Христове, православне (неділя); 8 березня – Міжнародний жіночий день (четвер); 8 квітня – Пасха (неділя); 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (вівторок); 9 травня – День Перемоги (середа); 27 травня – Трійця (неділя); 28 червня – День Конституції України (четвер); 24 серпня – День незалежності України (п’ятниця); 14 жовтня – День захисника України (неділя); 25 грудня – Різдво Христове, католицьке (вівторок).