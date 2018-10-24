Скільки вихідних днів матимуть українці на новорічні свята  в цьому році?

На Новий рік громадяни України матимуть три вихідних дні: 30, 31 грудня і 1 січня. У цьому разі, робочий понеділок, що припадає на 31 грудня, переноситься на передсвяткову суботу – 29 грудня. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт new format.

На Різдво українці також відпочиватимуть три дні – з 5 по 7 січня. Варто зазначити, що 25 грудня 2018 року (вівторок) Різдво святкують християни західного обряду. Тому цей день також є вихідним. Загальна кількість вихідних у січні 2019 року становитиме 10 днів. Перелік святкових днів та офіційних вихідних в січні 2019 Україні:

1 січня – Новий рік (офіційний вихідний);

5 січня – субота,

6 січня – неділя (Святвечір);

7 січня – Різдво Христове (офіційний вихідний);

12 січня – субота,

13 січня – неділя;

14 січня – Старий Новий рік (робочий день);

19 січня – Хрещення Господнє (субота, вихідний);

20 січня – День Автономної Республіки Крим (неділя, вихідний);

22 січня – День Соборності та Свободи України (робочий день);

25 січня – День студента (Тетянин день);

26 січня – Всесвітній день митниці (субота, вихідний);

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби (субота, вихідний);

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (неділя, вихідний);

29 січня – День пам’яті героїв Крут;

29 січня – День працівника пожежної охорони; 31 січня – Міжнародний день ювеліра.