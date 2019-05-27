Скільки вихідних днів відпочиватимуть українці на трійцю у червні

У перший місяць літа українців очікують 12 вихідних і 18 робочих днів, повідомляє Голос Громади.

У червні поточного року в Україні буде два додаткових вихідних дні: 17-го та 28-го числа.

У понеділок, 17 червня, українці будуть додатково відпочивати, тому що днем раніше відзначається державне свято Трійця.

А на п’ятницю, 28 червня, випаде інший державне свято – День Конституції. Отже, загальна кількість вихідних у червні – дванадцять, а саме: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 і 30 числа.

Решта вісімнадцять днів – робочі. З них четвер, 27 червня, – скорочений на годину.