Склад зі зброєю та вибухівкою виявили ще в одного мешканця Олександрійщини

У мешканця одного із сіл Олександрійського району поліція вилучила понад 800 набоїв, гранату та зброю, про це йдеться на сайті Нацполіції у Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади.

У рамках операції «Зброя та вибухівка» за місцем проживання чоловіка було проведено санкціонований обшук, у результаті виявили понад 600 патронів калібру 5,45 та 5,6 мм, пістолет, гранату Ф-1, а також 3 гладкоствольні рушниці та близько 200 набоїв до них. Вилучене відправлено на експертизу.

Порушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.