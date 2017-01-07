Про надання допомоги на автошляхах області розповіли у прес-службі УДСНС України в Кіровоградській області.

Сьогодні, 7-го січня, підрозділи управління ДСНС у Кіровоградській області продовжують надавати допомогу автотранспорту на ускладнених, внаслідок несприятливих погодних умов, ділянках доріг.

Так, о 10:00 год. рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Олександрія допомогли водієві автомобіля «Skoda Octavia» вибратися із снігового замету по вул. Полтавській.

“Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням суворо дотримуватись правил безпеки під час ускладнення погодних умов, аби зберегти собі життя та здоров’я. По можливості утримайтеся від поїздок на автотранспорті. Якщо ж все-таки довелося вирушили у поїздку, проконтролюйте, щоб авто було повністю укомплектоване усім необхідним для зимового періоду(зимовою гумою та набором відповідного сезонного інструменту, запасним колесом, аптечкою, аварійним знаком, тросом, насосом і домкратом, а ще ліхтарем та зарядним пристроєм для мобільного телефону, що працює від бортової напруги). Коли ви рухатиметесь у межах населеного пункту – паркуйтесь лише у спеціально відведених місцях, щоб не перешкоджати руху автомобілів екстрених служб та снігоочисної техніки. Не менше обережними будьте і під час перебування на вулиці. Для того, щоб уникнути переохолодження, одягайтесь тепліше, багатошарово, відайте перевагу одягу з натуральних матеріалів та зручному взуттю. Без нагальної потреби взагалі не залишайте домівку. Людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам негоду взагалі краще перечекати вдома. Закликаємо Вас відповідально ставитись до збереження вашого життя та життя ваших рідних, а в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

За матеріалами УДСНС України в Кіровоградській області.