Сертифікат на подорож отримають молодята з Кіровоградщини за участь в проекті “Шлюб за добу”

На Кіровоградщині учасникам проекту «Шлюб за добу» вручатимуть сертифікати на туристичні мандрівки.

Про це повідомив керівник обласного управління юстиції Вадим Гуцул.

«Реєстрація стосунків за пришвидшеною процедурою щоразу набирає все більшої популярності. Більш того, згідно статистичних даних, третина одружень на Кіровоградщині відбувається саме в рамках проекту «Шлюб за добу». Радий, що ця тенденція не проходить осторонь громадськості, яка вносить в реалізацію сервісу свої ініціативи», – відзначив посадовець.

За словами Вадима Гуцула, ідея дарувати подарункові сертифікати на подорожі молодятам виникла в керівника мережі туристичних агентств «Join Up. Кропивницький» Катерини Стерпул. Управління пропозицію підтримало.

«Запропонувала Вадиму Гуцулу попрацювати в колаборації над розвитком проекту «Шлюб за добу». Тепер наречені, які зважаться реєструвати стосунки за пришвидшеною процедурою, у якості подарунка під час церемонії отримуватимуть сертифікат зі знижкою на туристичну мандрівку. Відзначу, що використати його пара зможе впродовж року», – розповіла Катерина Стерпул.

Варто відзначити, що ініціативі вже дали старт. Так, цими вихідними перший сертифікат отримали відомі в Кропивницькому та поза його межами громадські активісти Вікторія Талашкевич і Андрій Флоренко, які стали ювілейною 888-ю парою в рамках проекту «Шлюб за добу».

Нагадаємо: одружитися за пришвидшеною процедурою можна в двох містах Кіровоградщини. Так, весільні церемонії в Кропивницькому можуть бути організовані або в обласному художньому музеї, або обласній філармонії. Натомість у Олександрії нареченими пропонують стати на весільний рушник у стінах місцевого Палацу урочистих подій.

Щоб дізнатися детальнішу інформацію, слід звернутися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану:

1. Кропивницький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

Адреса: пров. Декабристів, 10, м. Кропивницький.

Телефон: (0522) 22-48-26; (0522) 22-59-46.

2. Олександрійський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

Адреса: вул. 6-го грудня, 138, м. Олександрія.

Телефон: (0235) 7-69-03.