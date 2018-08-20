Слідчому, якого спіймали на хабарі, обрано запобіжний захід

На Кіровоградщині слідчому, якого було викрито на отриманні неправомірної вигоди у сумі три тисячі доларів США , Ленінський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у сумі 82 тисяч гривень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Слідчому оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, а саме, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.