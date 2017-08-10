Служба автодоріг Кіровоградщини відмінила торги не ремонт дороги Знам’янка-Луганськ-Ізварине

Через скарги білоруських дорожників до Антимонопольного комітету України САД Кіровоградської області відмінила тендер на ремонт дороги Знам’янка-Луганськ-Ізварине.

Про це повідомляє «Центр медіа розслідувань Прозоро».

Ще в середині травня Службою автодоріг в області було оголошено про проведення закупівлі на Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Знам’янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці км 66+000 – км 72+088 з очікуваною вартістю в 72,6 млн грн.

Свій намір брати участь у торгах висловили учасники від України – ТОВ “АВТОДОР”, ПрАТ “КОММУНТРАНС”, ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ” та від Білорусії – ВАТ “Дорожньо-будівельний трест №4”. Проте САД Кіровоградщини допустила лише українські компанії.

У скарзі до АМКУ ВАТ “Дорожньо-будівельний трест №4” було зазначено, що САД у Кіровоградській області “грубо порушила принципи недискримінації, об’єктивності та неупередженості під час розгляду пропозиції Скаржника, так як відхиливши його тендерну пропозицію з формальних та надуманих підстав, Замовник не відхилив тендерні пропозиції інших учасників – ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ”, ТОВ “АВТОДОР” та ПрАТ “КОММУНТРАНС”, які містили грубі порушення, що не відповідали умовам тендерної документації та мали бути відхилені”.

Після розгляду скарги білорусів АМКУ в діях Кіровоградської служби доріг було виявлено порушення, так як пропозиції учасників не відповідали вимогам тендерної документації. Антимонопольний комітет України зобов’язав САД Кіровоградщини відмінити торги. Протокол про відміну аукціону був оприлюднений службою у системі 7 серпня 2017 року.

7 серпня САД у Кіровоградській області також було відмінено торги на поточний середній ремонт іншої ділянки автомобільної дороги загального користування Знам’янка-Луганськ-Ізварине (на ділянці км 61+000 – км 66+000) з очікуваною вартістю 57,06 млн грн. Причиною послужило рішення АМКУ на скаргу ВАТ “Дорожньо-будівельний трест №4” щодо порушень проведення процедури торгів. Про свою участь у тендері заявили ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ” та ПрАТ “КОММУНТРАНС”.

Вдруге про відкриті торги САД Кіровоградської області оголосила 8-го серпня. Початок аукціону заплановано на 17 жовтня.