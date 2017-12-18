Служба автодоріг попереджає!!!

18 грудня місцями по Кіровоградській області очікуються сильні опади, місцями по області налипання мокрого снігу та ожеледь.

Про це повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області.

Можливі пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Вітер західний 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів за Цельсієм.

Видимість на дорогах буде обмеженою, працюватиме дорожня техніка. У разі виникнення ускладнення проїзду, повідомляйте за цілодобовим телефоном диспетчера САД: 0522-37-89-73.