Слюсарів та електрогазозварників Кіровоградщини запрошують на роботу в місто Київ

Презентація послуг служби зайнятості та проведення різноманітних семінарів, є вагомим стимулом до ефективного пошуку роботи безробітними, а також плідної співпраці з роботодавцями.

ТОВ «АПБ ТОПАЗ» один з клієнтів служби зайнятості, підприємство спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових приміщень і має будівельну ліцензію на виконання загальнобудівельних робіт по влаштуванню внутрішніх систем опалення, монтажу котелень, індивідуальних теплових пунктів, систем водопостачання та водовідведення та влаштування систем пожежогасіння.

Наразі роботодавець терміново потребує слюсарів-сантехніків та електрогазозварників.

Зарплата, яку пропонує підприємство найманим працівникам, складає від 12 тисяч гривень. Також роботодавець сприяє у професійному навчанні, а іногороднім працівникам надається гуртожиток (оплата за рахунок робітника у сумі 1000 грн. на місяць).

Юридична та фактична адреса товариства: м. Київ, вул. Пріорська,21.

За більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості за місцем вашого проживання.