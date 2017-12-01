Снігозахисні щити вже встановлюють на дорогах Кіровоградщини, зокрема й на олександрійських автошляхах

Нині на автошляхах Кіровоградщини почали встановлювати щити снігозахисту, котрі служать задля зменшення ризику виникнення заторів через снігові перемети. Окрім цього на узбіччях доріг з’явилися конусні насипи протиожеледної суміші

Про це повідомила прес-служба САД в Кіровоградській області.

Як зазначається у повідомленні, дорожники встановлюють щити, які виготовляють власноруч у кожній філії ДП «Кіровоградський облавтодор», котрі займаються експлуатаційним утриманням доріг загального користування.

Такі щити вже встановлені й на дорогах: М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине – 200 погонних метрів; М-22 Полтава-Олександрія – 100 п.м.; Т-12-15 Глинськ-Олександрія-Петрово-межа області – 40 п.м.