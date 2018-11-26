Сьогодні, 26 листопада, о 16:00 відбудеться обговорення Верховної Ради щодо введення воєнного стану на території України

Сьогодні, 26 листопада, під час щотижневої апаратної наради голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко роз’яснив ситуацію, яка склалася в результаті військової агресії Російської Федерації проти України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під час апаратної наради керівник ОДА повідомив, що у зв’язку з вчорашнім нападом збройних сил РФ в Азовському морі на два українських судна й буксир та поранення шестери українців Президент України скликав Воєнний кабінет, засідання РНБО, під час якого ухвалено рішення звернутися до Верховної Ради щодо запровадження воєнного стану.

Посадовець наголосив: «Що воєнний стан – це не оголошення війни. Ми ні з ким не плануємо воювати, ні на кого не нападаємо, але водночас ми повинні адекватно реагувати на акти агресії, які відбуваються відносно нашої держави».

Сьогодні на 16 годину заплановане позачергове засідання Верховної Ради України. Відповідно до рішень Парламенту, будуть ухвалюватися рішення на рівні тих чи інших місцевих державних адміністрацій.

Голова облдержадміністрації просить всіх зберігати спокій й чекати на політичне врегулювання проблем.