Сьогодні на дзвінки від жителів області по «гарячій лінії» відповідає голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко

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Сьогодні, 15 листопада 2018 року, на телефоні дзвінки від жителів Олександрії та області відповідатиме голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

«Гаряча лінія» працюватиме з 11 до 12 години. Оператори контакт центру переправлятимуть дзвінки до очільника області.

Номер телефону гарячої лінії – 0 800 500 238 (дзвінки безкоштовні), скайпзв’язок – hotline_koda. Зв’язок FB: https://www.facebook.com/kontcenter/?ref=br_rs

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