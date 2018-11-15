Сьогодні на дзвінки від жителів області по «гарячій лінії» відповідає голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко

Сьогодні, 15 листопада 2018 року, на телефоні дзвінки від жителів Олександрії та області відповідатиме голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

«Гаряча лінія» працюватиме з 11 до 12 години. Оператори контакт центру переправлятимуть дзвінки до очільника області.

Номер телефону гарячої лінії – 0 800 500 238 (дзвінки безкоштовні), скайпзв’язок – hotline_koda. Зв’язок FB: https://www.facebook.com/kontcenter/?ref=br_rs