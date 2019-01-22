Сьогодні знову обговорять перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку

Сьогодні, 22 січня, Конституційний Суд України розгляне питання за зверненням ВР України щодо перейменування Кіровоградської області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт КСУ.

На пленарному засіданні КСУ у формі письмового провадження відбудеться розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України.

​​Законопроектом пропонується замінити слово “Кіровоградська” на Кропивницька”.

Згідно зі статтею 159 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.