Сьогодні по Україні завершиться період вступних іспитів до ВНЗ та прийом документів і заяв на основі співбесіди

Загалом у серпні вступна кампанія для абітурієнтів добігає кінця.

Ось дати, які необхідно пам’ятати, щоб не пропустити нічого важливого при вступі до вищих навчальних закладів:

– до 4 серпня триватимуть співбесіди;

– до 7 серпня – творчі конкурси, вступні іспити;

– до 8 серпня – прийом документів та заяв за сертифікатами ЗНО;

– до 5 серпня (12:00) – оприлюднення результатів рейтингового списку за співбесідою, вступними іспитами на бюджет;

– до 7 серпня (18:00) – виконання вимог до зарахування;

– до 8 серпня (12:00) – зарахування;

– до 9 серпня (12:00) – оприлюднення рейтингових списків за сертифікатами ЗНО;

– до 13 серпня (12:00) – відповідно виконання умов до зарахування;

– до 14 серпня (12:00) – зарахування.

– до 17 серпня– зарахування на контракт;

– до 18 серпня– переведення на вакантні бюджетні місця.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт 24 канал.

Для абітурієнтів з Криму та Донбасу передбачені дещо інші терміни ступної кампанії.