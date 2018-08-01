Сьогодні по Україні завершиться період вступних іспитів до ВНЗ та прийом документів і заяв на основі співбесіди

Загалом у серпні вступна кампанія для абітурієнтів добігає кінця.
Ось дати, які необхідно пам’ятати, щоб не пропустити нічого важливого при вступі до вищих навчальних закладів:
– до 4 серпня триватимуть співбесіди;
– до 7 серпня – творчі конкурси, вступні іспити;
– до 8 серпня – прийом документів та заяв за сертифікатами ЗНО;
– до 5 серпня (12:00) – оприлюднення результатів рейтингового списку за співбесідою, вступними іспитами на бюджет;
– до 7 серпня (18:00) – виконання вимог до зарахування;
– до 8 серпня (12:00) – зарахування;
– до 9 серпня (12:00) – оприлюднення рейтингових списків за сертифікатами ЗНО;
– до 13 серпня (12:00) – відповідно виконання умов до зарахування;
– до 14 серпня (12:00) – зарахування.
– до 17 серпня– зарахування на контракт;
– до 18 серпня– переведення на вакантні бюджетні місця.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт 24 канал.
Для абітурієнтів з Криму та Донбасу передбачені дещо інші терміни ступної кампанії.