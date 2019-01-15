Сьогодні починається реєстрація на проходження сертифікації для педагогів

Сьогодні, 15 січня 2019 року, з 15:00 години відкривається реєстрація для участі в пілотному добровільному проекті сертифікації педагогічних працівників.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОН.
Зареєструватися можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти й виключно педагоги з власної ініціативи.
Для реєстрації на сертифікацію необхідно зробити 6 простих кроків.
- Ознайомитися з Положенням про сертифікацію, де зазначено всю основну інформацію.
- Підготувати необхідну інформацію та документи. Насамперед знадобиться довідка із закладу освіти, де працює вчитель, а також веб-папка на одному з файлообмінників для завантаження е-портфоліо – посилання на неї потрібно буде вказати під час заповнення реєстраційної форми.
- Створити й оформити реєстраційну картку-заяву, скориставшись сервісом за посиланням https://zno.testportal.com.ua/teachers/registration
- Сформувати комплект реєстраційних документів:
- оформлена реєстраційна картка-заява;
- копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — інший документ, що посвідчує особу педагогічного працівника;
- копію одного з таких документів:
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- довідку із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник.
- Надіслати комплект документів рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти або подати наочно.
- Отримати повідомлення учасника сертифікації.
Докладніше про процедуру реєстрації можна дізнатися тут: http://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi/
Реєстрація триватиме до 1 лютого 2019 року включно.
Варто відзначити, що 11 та 12 січня пройшло успішне тестування сервісу створення й оформлення реєстраційної картки-заяви. Кожен охочий міг потренуватися та заповнити відповідну форму. За даними УЦОЯО, цією можливістю скористалися понад 150 осіб. Після завершення тестування внесена інформація була видалена, а сформована тестова картка не може бути використана під час реєстрації для участі в сертифікації.
Процедура сертифікація складатиметься із 3-х етапів:
- експертне оцінювання професійних компетентностей учасника через вивчення практичного досвіду їх роботи
- самооцінювання учасником власної педагогічної майстерності (е-портфоліо)
- оцінювання фахових знань та умінь учасника через незалежне тестування
Вивчення практичного досвіду роботи вчителя відбуватиметься в закладі освіти, де він працює. Організацію цього процесу здійснюватиме Державна служба якості освіти (ДСЯО) та її територіальні органи, а безпосередньо оцінювання проводитимуть незалежні освітні експерти.
Нагадаємо, для тих вчителів, які успішно пройдуть сертифікацію, передбачається щомісячна доплата в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох років чинності сертифіката.
Крім того, успішне проходження сертифікації зараховуватиметься як проходження чергової (позачергової) атестації з присвоєнням йому наступної категорії або підтвердженням наявної вищої категорії.