Сьогодні починається реєстрація на проходження сертифікації для педагогів

Сьогодні, 15 січня 2019 року, з 15:00 години відкривається реєстрація для участі в пілотному добровільному проекті сертифікації педагогічних працівників.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОН.

Зареєструватися можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти й виключно педагоги з власної ініціативи.

Для реєстрації на сертифікацію необхідно зробити 6 простих кроків.

Ознайомитися з Положенням про сертифікацію, де зазначено всю основну інформацію. Підготувати необхідну інформацію та документи. Насамперед знадобиться довідка із закладу освіти, де працює вчитель, а також веб-папка на одному з файлообмінників для завантаження е-портфоліо – посилання на неї потрібно буде вказати під час заповнення реєстраційної форми. Створити й оформити реєстраційну картку-заяву, скориставшись сервісом за посиланням https://zno.testportal.com.ua/teachers/registration Сформувати комплект реєстраційних документів:

оформлена реєстраційна картка-заява;

копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — інший документ, що посвідчує особу педагогічного працівника;

копію одного з таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

довідку із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник.

Надіслати комплект документів рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти або подати наочно. Отримати повідомлення учасника сертифікації.

Докладніше про процедуру реєстрації можна дізнатися тут: http://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi/

Реєстрація триватиме до 1 лютого 2019 року включно.

Варто відзначити, що 11 та 12 січня пройшло успішне тестування сервісу створення й оформлення реєстраційної картки-заяви. Кожен охочий міг потренуватися та заповнити відповідну форму. За даними УЦОЯО, цією можливістю скористалися понад 150 осіб. Після завершення тестування внесена інформація була видалена, а сформована тестова картка не може бути використана під час реєстрації для участі в сертифікації.

Процедура сертифікація складатиметься із 3-х етапів:

експертне оцінювання професійних компетентностей учасника через вивчення практичного досвіду їх роботи самооцінювання учасником власної педагогічної майстерності (е-портфоліо) оцінювання фахових знань та умінь учасника через незалежне тестування

Вивчення практичного досвіду роботи вчителя відбуватиметься в закладі освіти, де він працює. Організацію цього процесу здійснюватиме Державна служба якості освіти (ДСЯО) та її територіальні органи, а безпосередньо оцінювання проводитимуть незалежні освітні експерти.

Нагадаємо, для тих вчителів, які успішно пройдуть сертифікацію, передбачається щомісячна доплата в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох років чинності сертифіката.

Крім того, успішне проходження сертифікації зараховуватиметься як проходження чергової (позачергової) атестації з присвоєнням йому наступної категорії або підтвердженням наявної вищої категорії.