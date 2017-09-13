Сьогодні розпочалася найпотужніша магнітна буря за останні роки

Через сильні спалахи на Сонці 13-14 вересня Землю накриє потужна магнітна буря, яка є найсильнішою за останні 20 років.

Про це повідомляє «Рамблер».

Висока сонячна активність є дуже небезпечною не тільки для космічних апаратів на орбіті, а й становить серйозну загрозу для здоров’я людей.

Лікарі попереджають, що бурі можуть викликати головний біль, підвищення артеріального тиску, розлад настрою, психічні відхилення у вигляді загострення.

При сильній метеозалежності медики рекомендують не сідати за кермо, не спускатися в метро і звертатися за допомогою до лікарів.