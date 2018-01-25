Сьогодні у Кропивницькому День жалоби за загиблими від рук терористів

Сьогодні, 25 січня, в Кропивницькому, в зв’язку із трагічною загибеллю під час терористичного акту в місті Кабул (Республіка Афганістан) трьох кропивничан оголошено Днем жалоби.

Про це повідомила прес-служба міської ради міста Кропивницького.

На флагштоках біля будівлі міської ради Кропивницького приспущені офіційний Прапор міста та червоно-чорний прапор, відмінено проведення на території обласного центру розважально-концертних заходів та спортивних змагань.

Нагадаємо, 20 сiчня на готель в Кабулi стався терористичний напад, внаслiдок якого загинуло 7 українцiв, серед яких троєкропивничан: стюардеси авіакомпанії “Українські крила” Пасенчук Катерини Сергіївни, а також співробітників авіакомпанії “УРГА” Кардаша Валерія Миколайовича та Дикого Олександра Дмитровича.