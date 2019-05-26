В День народження міста олександрійцям повідомили про якнайшвидше відкриття кінотеатру

Сьогодні, 26 травня, в ПК «Світлопільський» відбулися урочисті заходи до святкування 273-ї річниці з дня заснування Олександрії.

З вітальним словом до присутніх звернувся поважний гість Олександрії – очільник Кіровоградської області Сергій Кузьменко.

З нагоди Дня народження Олександрії Сергій Анатолійович привітав олександрійців зі святом й повідомив довгоочікувану для всіх мешканців міста новину: «Після тривалого ремонту й відновлення незабаром запрацює кінотеатр. До кінця 2019 року відбудеться його відкриття» – говорилося в промові губернатора області.

Нагадаємо, що в кінотеатрі буде розважальний центр з двома кінозалами та дитячим центром й олександрійці нарешті матимуть куди піти розважитись, подивись фільм та відпочити.