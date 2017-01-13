Сьогодні, 13 січня 2017 року до Олександрійської райдержадміністрації завітали щедрувальники. Так, привітати працівників адміністрації приїхали творчі колективи району: колектив Олександрійського районного будинку культури, фольклорний гурт «Петриківські козаки» та хор «Хлібодар» з Нової Праги, аматори Березівського будинку культури та Протопопівський гурт «Криниченька». Крім цього до адміністрації завітали і з Недогарок та Ізмайлівки.

Щедрували в гостях у голови РДА Богдана Курупа різноманітні герої, які привітали всіх присутніх з Новим роком та Різдвом Христовим. Гості виконали різні номери, в тому числі і традиційні щедрівки «Добрій вечір тобі, пане господарю!», «Щедрий вечір, добрий вечір», «І в Вас, і в нас хай буде гаразд».