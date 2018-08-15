Сьогодні в Олександрії пройшло поховання ветерана Афганської війни, ліквідатора аварії на ЧАЕС та учасника гуманітарної операції в Нагорному Карабасі

Вчора вранці в Олександрії помер колишній військовослужбовець воїнської частини 2269, ветеран авіації, учасник Афганської війни, ліквідатор аварії на Чорнобильській електростанції, учасник гуманітарної операції в Нагорному Карабасі- Коваль Віктор Миколайович.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Моя Олександрія.

Його життя обірвалося на 64 році, причиною смерті стала онкологія, а причиною онкології раніше міжвідомча експертна комісія МВС та ДСНС України визнавала участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Вічна пам’ять нашому земляку.