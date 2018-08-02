Сьогодні відбудеться благодійний музичний вечір в галереї VashArt

Сьогодні, 2 серпня, в галереї VashArt о 17:00 розпочнеться благодійний музичний вечір.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку галереї в Facebook.

Вхід коштуватиме 20 гривень. Виручені гроші будуть скеровані на проект по заміні вікон у великій залі.

Під час музичного вечора гості зможуть насолодитися бардівськими піснями, а також кожен сам зможе спробувати заграти. Також можна випробувати удачу в безпрограшній лотереї і прийняти участь в аукціоні на сумку з ручним розписом від Ірини Кваші.