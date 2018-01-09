Сьогодні відбудеться прощання з директором педагогічного коледжу

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фото з офіційної сторінки КВНЗ "Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського"

Директор КВНЗ “Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського” Станіслав Микитович Гайдук помер 7 січня 2018 року. Прощання відбудеться сьогодні, 9 січня, о 12:00 за місцем проживання померлого по вулиці Свердлова, 3.

Довідково: С.М. Гайдук директор КВНЗ “Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського”, кандидат педагогічних наук, лауреат обласної педагогічної премії ім. В.О. Сухомлинського, відмінник освіти, викладач-методист. Свого часу працював в міській раді заступником та в обласній державній адміністрації.

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Станіслав Микитович помер після довготривалої хвороби.

Світла пам’ять!

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