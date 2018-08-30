Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету

Сьогодні, 30 серпня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Засідання виконкому розпочалось з привітань підприємців з професійним святом. Степан Цапюк також поздоровив всіх вчителів з наступаючим початком нового навчального року та проаналізував готовність шкіл до роботи у форматі Нової української школи. Даний аналіз стосувався не лише нововведень, а й проблем, з якими зіштовхується місцева влада в галузі освіти.

Також присутні розглядати питання стосовно подальшої долі дітей, які залишились без батьківської опіки, зокрема конфліктних ситуацій стосовно прийомних дітей сімей Кузнєцових та Єтенків.

Серед інших питань були питання зміни до міського бюджету у 2018 році та продовження дії рішення про функціонування пішохідної зони на площі Соборній.