Сьогодні вночі помер ветеран АТО з Олександрії Віктор Маринич

Ветеран АТО Віктор Маринич, про якого нещодавно з проханням допомогти повідомляв Голос Громади, помер сьогодні вночі. Таку інформацію на сторінці батька у фейсбук повідомила донька померлого.

“Обращаюсь ко всем сослуживцам моего отца( студента), он умер сегодня 0.20 , помянитего его пожалуйста, мои номера телефонов 0509931135 0989115290 Наташа”– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Маринич Віктор Григорович, який воював у батальйоні «Донбас-Україна», боровся з тяжкою хворобою – карценома легенів з метастазами в головний мозок і скелет. Пройшовши декілька курсів хіміотерапії, чоловік, нажаль, помер.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Віктора Григоровича. Вічна пам’ять!