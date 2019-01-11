Сьогодні вночі в олександрійській багатоповерхівці гасили пожежу

Сьогодні вночі, 11 січня, місцеві рятувальники гасили пожежу в житловому секторі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Так, до Служби порятунку о 02:52 надійшло повідомлення про пожежу у 9-поверховому будинку по вул. Першотравнева м. Олександрія.

Пожежа сталася від замикання електродротів у електрощитовій.

О 03:18 рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія погасили пожежу та ліквідували займання.

Травмованих та загиблих немає. Причини пожежі встановлюють фахівці.

