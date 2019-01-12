Сьогодні вночі в Олександрії не будуть працювати банкомати Приват Банку

В ніч з 12 на 13 січня Приват Банк тимчасово зупинить роботу усієї мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прес-служби Приват Банку.

Такі тимчасові заходи зумовлені необхідністю проведення технологічної модернізації, роботи з якої триватимуть впродовж чотирьох годин – з 24:00 до 04:00. Тому у відрізку цього часу всі операції по картках банку будуть зупинені.

Проведення даних робіт сприятиме збільшенню кількості трансакцій та забезпечення належної роботі систем банку надалі.

Нагадаємо, що це вже не перша зупинка роботи усіх платіжних систем «ПриватБанку». Попередню провели в ніч на 14 жовтня минулого року.