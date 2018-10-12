В Олександрії знову не будуть працювати онлайн-сервіси та банкомати ПриватБанку

ПриватБанк запланував перехід на нову версію систем керування базами даних (СКБД) процесингу, тому в ніч на 14 жовтня 2018 року банк оголосив про планову технологічну паузу. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прес-служби ПриватБанку.

Всі операції з платіжними картками банку припиняться з півночі до четвертої ранку. Робота сервісів банку відновиться не пізніше восьмої години ранку неділі, 14 жовтня. Проведення технологічних робіт саме вночі забезпечить мінімальне навантаження на систему. Подібний «тайм-аут» візьмуть банкомати, термінали самообслуговування та торгові термінали банку.

«Ми просимо вибачення у клієнтів за можливі незручності, але ця робота необхідна для того, щоб ще швидше опрацьовувати все більшу кількість безготівкових платежів клієнтів, – зазначила прес-служба банку. – Технологічна пауза в роботі процесингу займе нетривалий час, тому радимо клієнтам перенести активні шопінг-сесії в інтернет-магазинах чи здійснення будь-яких інших безготівкових розрахунків на ранковий час».

Нова версія створить платформу для подальшого розвитку карткових сервісів і нових послуг та продуктів.