Діти-сироти з Олександрії отримали квартири

На черговому засідання виконавчого комітету, що відбулося сьогодні, 11 жовтня, після розгляду питання «Про надання соціального житла особам з-поміж дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та включення квартир до числа службових» було прийнято рішення про видачу трьом дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, ордерів на житло, що було придбане коштом державної субвенції.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.