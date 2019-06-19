Соцопитування показало чи багато серед українців охочих відпочивати за кордоном

Нещодавно серед українців провели соціологічне опитування, яке показало, чи полюбляємо ми їздити на відпочинок за кордон.
Так, за результатами опитування 67% українців проводять відпустку в Україні, а 33% вирушають за кордон.
Найчастіше їдуть відпочивати на узбережжя Азовського моря і до Одеси. У п’ятірці лідерів ще Львів, Харків і оздоровлювальні центри Закарпаття.
Із закордонних напрямків для відпочинку найпопулярнішими стали Єгипет, Польща, Туреччина, Чорногорія і Греція. Рівно половина мандрівників полюбляють відпочивати на пляжі, трохи більше третини цікавляться пам’ятками, і лише 16% обирають активний відпочинок.
У середньому відпустка коштує українцям майже в 11 тисяч гривень на людину.
Понад 10% опитаних українців вважають, що краще не економити на відпустці.
За інформацією із сайту Сhangeua.