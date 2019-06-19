Соцопитування показало чи багато серед українців охочих відпочивати за кордоном

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Нещодавно серед українців провели соціологічне опитування, яке показало, чи полюбляємо ми їздити на відпочинок за кордон.

Так, за результатами опитування 67% українців проводять відпустку в Україні, а 33% вирушають за кордон.

Найчастіше їдуть відпочивати на узбережжя Азовського моря і до Одеси. У п’ятірці лідерів ще Львів, Харків і оздоровлювальні центри Закарпаття.

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Із закордонних напрямків для відпочинку найпопулярнішими стали Єгипет, Польща, Туреччина, Чорногорія і Греція. Рівно половина мандрівників полюбляють відпочивати на пляжі, трохи більше третини цікавляться пам’ятками, і лише 16% обирають активний відпочинок.

У середньому відпустка коштує українцям майже в 11 тисяч гривень на людину.

Понад 10% опитаних українців вважають, що краще не економити на відпустці.

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За інформацією із сайту Сhangeua.

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