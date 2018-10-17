Спалювання листя – дороге задоволення для олександрійців

Всім жителям відомо, що спалювати опале листя на території міста категорично заборонено. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Не дивлячись на це, проблема спалювання листя і разом з тим побутового сміття виникає кожної осені. Муніципальна поліція Олександрії постійно проводить перевірки та рейди у приватних секторах міста. Найбільше порушників у Новопилипівському та Перемозькому мікрорайонах. З початку року складено 96 адміністративних протоколів щодо порушення даної заборони, 60 з яких уже розглянуто та накладено штрафів на суму понад 18 тис. гривень. Відтак, сума штрафів для фізичних осіб коливається від 340 грн до 1360 грн, а для юридичних осіб – від 850 до 1700 грн.

За дорученням міського голови, в місті працює відповідний вантажний транспорт для вивезення природного сміття після проведення суботників в приватних секторах міста, який забезпечили з метою запобігання створення стихійних смітників та звалищ.