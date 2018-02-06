Спартакіада триває

4 лютого у спортивному залі Олександрійського колегіуму відбувся відбірковий етап Спартакіади серед працівників групи компанії ТОВ «УкрАгроКом» зі стрітболу (баскетбол 3 х 3). В підгрупах ігри між командами були дуже напруженими. Учасники демонстрували свою гарну спортивну підготовку та високі морально-вольові якості і тому рахунок ігор постійно змінювався, але перемогу здобули сильніші.

У фінал Спартакіади потрапили переможці змагань у підгрупах – Центрального офісу ТОВ «УкрАгроКом», Елеватор ПАТ «Шарівське» та Елеватор ТОВ «УкрАгроКом», які 11-го лютого позмагаються за І місце.

Команди, які не потрапили у фінальний етап Спартакіади, вступили у боротьбу за 4 – 9 місце.

ТОВ “Агро Альянс ЛТД ” – IV місце;

ТОВ “Гермес – Трейдінг” – V місце;

село Михайлівка відділок № 5 – VI місце;

ТОВ “Олександрійський цукровий завод” – VII місце;

Новоукраїнський район – VIII місце;

ТОВ “АФ МТС Техагропром” – IX ,

Усі спортсмени гідно виступили у цих змаганнях та продемонстрували велику жагу до перемоги. Побажаємо здоров’я, успіхів у праці та підкорення спортивних вершин працівникам групи компанії ТОВ «УкрАгроКом». Так тримати.