Спартакіада триває

4 лютого у спортивному залі Олександрійського колегіуму відбувся відбірковий етап Спартакіади серед працівників групи компанії ТОВ «УкрАгроКом» зі стрітболу (баскетбол 3 х 3). В підгрупах ігри між командами були дуже напруженими. Учасники демонстрували свою гарну спортивну підготовку та високі морально-вольові якості і тому рахунок ігор постійно змінювався, але перемогу здобули сильніші.
У фінал Спартакіади потрапили переможці змагань у підгрупах – Центрального офісу ТОВ «УкрАгроКом», Елеватор ПАТ «Шарівське» та Елеватор ТОВ «УкрАгроКом», які 11-го лютого позмагаються за І місце.
Команди, які не потрапили у фінальний етап Спартакіади, вступили у боротьбу за 4 – 9 місце.
- ТОВ “Агро Альянс ЛТД ” – IV місце;
- ТОВ “Гермес – Трейдінг” – V місце;
- село Михайлівка відділок № 5 – VI місце;
- ТОВ “Олександрійський цукровий завод” – VII місце;
- Новоукраїнський район – VIII місце;
- ТОВ “АФ МТС Техагропром” – IX ,
Усі спортсмени гідно виступили у цих змаганнях та продемонстрували велику жагу до перемоги. Побажаємо здоров’я, успіхів у праці та підкорення спортивних вершин працівникам групи компанії ТОВ «УкрАгроКом». Так тримати.