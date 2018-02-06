Спартакіада триває

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4 лютого  у спортивному залі  Олександрійського  колегіуму  відбувся  відбірковий етап Спартакіади серед працівників групи компанії ТОВ «УкрАгроКом» зі стрітболу (баскетбол 3 х 3). В підгрупах  ігри між командами були дуже напруженими.  Учасники демонстрували свою гарну спортивну підготовку та високі морально-вольові якості і тому рахунок ігор постійно змінювався, але перемогу здобули сильніші.

У  фінал Спартакіади потрапили переможці  змагань у підгрупах –  Центрального офісу ТОВ «УкрАгроКом», Елеватор ПАТ «Шарівське» та Елеватор ТОВ «УкрАгроКом», які  11-го лютого  позмагаються за І місце.

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Команди, які не потрапили у фінальний етап Спартакіади, вступили у боротьбу  за  4 – 9 місце.

  • ТОВ “Агро Альянс ЛТД ” – IV місце;
  • ТОВ “Гермес – Трейдінг” – V місце;
  • село Михайлівка відділок № 5 – VI місце;
  • ТОВ “Олександрійський цукровий завод” – VII місце;
  • Новоукраїнський район – VIII місце;
  • ТОВ “АФ МТС Техагропром” – IX ,
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 Усі спортсмени гідно  виступили у  цих змаганнях та продемонстрували велику жагу до перемоги. Побажаємо здоров’я, успіхів у праці  та підкорення спортивних вершин працівникам групи компанії ТОВ «УкрАгроКом». Так тримати.

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