Спецпалати для лікування хворих в`язнів Кіровоградщини знаходяться в жахливому стані й з порушенням законодавства

Нещодавно прокуратура області провела низку перевірок щодо належних умов перебування у спеціальних палат медичних закладів, де проводиться лікування взятих під варту та засуджених осіб.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За результатами проведених перевірок було виявлено низку порушень законодавства та відомчих нормативних актів, переважна більшість спеціальних палат не відповідають вимогам чинного законодавства.

Їх санітарно-технічний стан є вкрай незадовільним, обладнання не відповідає встановленим нормам. Зокрема, не всі спеціальні палати забезпечені природнім освітленням. Більшість з них не мають окремого санітарного вузла, а якщо він і є, – то розміщений у напівпідвальних приміщеннях. Вхідні двері усіх палат не обладнані врізними замками, оглядовими вічками та ланцюжками для обмеження їх відкривання. Крім того, не встановлено відео спостереження та відсутня охоронно-тривожна сигналізація.

Дані умови унеможливлюють надання якісних медичних послуг ув’язненим та забезпечення належного контролю за їх поведінкою.