Спецпризначенці НГУ продемонстрували учням шкіл Приютівської ОТГ бронеавтомобілі та вміння рукопашного бою

Сьогодні в Приютівській громаді відбулися показові виступи бійців окремого загону спеціального призначення Центрального регіонального управління Національної гвардії України та демонстрація бронеавтомобілів вітчизняного виробництва. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

За цим дійством з захватом спостерігали учні з Користівської ЗШ, Войнівської ЗШ, Цукрозаводського та Головківського НВК, Протопопівської та Ізмайлівської ЗШ, які по завершенні показових виступів мали змогу сфотографуватись з військовою технікою, оглянути її, і навіть побувати в середині. Крім цього кожен навчальний заклад представляла команда учасників, які змагалися поміж собою у різних вправах.

Не оминули увагою захід і поважні гості: голова Приютівської громади Андрій Коломійцев, перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, голова райради Ольга Коріненко.

Подія була присвячена до Дня захисника Вітчизни, який в Україні відзначають 14 жовтня.