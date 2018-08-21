Про графік святкових подій, організованих Спілкою митців Олександрійщини на День Незалежності України, 24 серпня 2018 року, повідомила громадська організація «Голос Громади».
|№ п/п
|Назва заходу
|Час
|Місце проведення
|1
|Жива бібліотека.
Роль книжок виконуватимуть живі люди, 5 осіб, що розповідатимуть свої історії.
|10.00-12.00
|пл. Соборна (поблизу фонтану), м. Олександрія
|2
|Кіно-паті і дві відкриті лекції “Мистецтво та права людини. Пошук точок дотику” та “Права людини як цінність для сучасного лідера”. Лекції проводить Ірина Кваша та Анна Орловська відповідно. Реєстрація для участі за тел. 097-80-89-781 (Тетяна).
|16.00-16.40
|вул. Чижевського, 8, м. Олександрія
|3
|Продовження кіно-паті і показ документального фільму “Боротьба Джамали”.
|17.00-17.30
|вул. Чижевського, 8, м. Олександрія