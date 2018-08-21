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Кіно-паті і дві відкриті лекції “Мистецтво та права людини. Пошук точок дотику” та “Права людини як цінність для сучасного лідера”. Лекції проводить Ірина Кваша та Анна Орловська відповідно. Реєстрація для участі за тел. 097-80-89-781 (Тетяна).

16.00-16.40

вул. Чижевського, 8, м. Олександрія