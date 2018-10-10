Спілка учасників АТО запрошує долучитись до урочистої ходи та видкриття Стели в пам’ять загиблим воїнам

В Олександрії, учасники АТО Олександрійщини до Дня захисника України планують провести наступні заходи:

12 жовтня, в п’ятницю – в смт Пантаївка, о 10:00, відбудеться відкриття Стели в пам’ять загиблим воїнам Олександрійщини. В заході приймуть участь волонтери Олександрійщини, рідні загиблих в АТО, військовослужбовці ВЧ – 2269, військовий комісаріат та громадськість селища.

Побудові та відкриттю Стели сприяли волонтери з Олександрії та Кульга Сергій.

Про це «Голосу Громади» повідомив заступник ГО Олександр Лещенко.

13 жовтня, в суботу – до Дня козацтва та Дня захисника України, учасники АТО приймуть участь в урочистій ході від пл. Соборної до площі Героїв Чорнобиля. Потім планується провести молебінь за загиблими та відвідати могили учасників АТО Олександрійщини. Після цього буде проведена робота по оновленю зелених насаджень в сквері Пам`яті загиблим учасникам АТО Олександрійщини, який знаходиться біля ЗНЗ №17.

Заступник громадської організації “Учасники антитерористичної операції Олександрійщини” Олександр Лещенко та мати загиблого воїна Козенко Віра запрошують всіх небайдужих прийняти активну участь у заході.