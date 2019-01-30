Олександрійські пристрасті, що схожі на казку “Ріпка”: дід побив бабу, онук помстився діду (РЕДАГОВАНО)

Нещодавно олександрійському екіпажу невідкладної медичної допомоги двічі протягом дня, з інтервалом всього у 45 хвилин довелося виїжджати за однією і тією ж адресою, аби доставити постраждалих до міської лікарні, повідомляє «Голос Громади».

Так, в ході спільного розпиття алкогольних напоїв відбулася сварка, яка закінчилася бійкою між 63-річною жінкою та її 57-річним співмешканцем. Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями транспортувала швидка від її розлюченого коханого під опіку травматологів.

Однак, на цьому все не закінчилося. Менш ніж за годину за тією ж адресою прибув наряд поліції за повторним викликом.

Справа в тому, що про побиття негайно стало відомо 31-річному онуку потерпілої. Отож таке ставлення до його бабусі вкрай обурило чоловіка, він примчав на місце події і без зайвих церемоній, у відповідь віддубасив, так би мовити, свого «прийомного діда». Результат вийшов «симетричним»: відлупцьований зачинщик скандалу також опинився в лікарні.