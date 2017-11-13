Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся День відкритих дверей для роботодавців. Фахівці центру зайнятості презентували послуги служби працедавцям, які вперше звернулись або працюють з центром зайнятості нещодавно.

Разом із соціальними партнерами (представниками управління праці та соціального захисту населення міської ради, пенсійного фонду) обговорили питання щодо законодавства про зайнятість населення, дотримання роботодавцями норм чинного законодавства, зокрема щодо працевлаштування неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій населення, які потребують додаткових гарантій зайнятості.

Особливу увагу спікери заходу звернули на легалізацію найманої праці як гарантоване соціальне та пенсійне забезпечення громадян.

Серед найактуальніших питань – навчання незайнятого населення за сприяння служби зайнятості як дієвий засіб підвищення відповідності професійних якостей шукачів роботи вимогам роботодавця.

Відповіді на запитання роботодавців надавали начальник відділу взаємодії з роботодавцями Наталія Фоміна та провідний юрисконсульт Олена Коваленко.