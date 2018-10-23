Співпраця, яка гарантує успіх: сприяємо розвитку ОТГ

33

«Співпраця, яка гарантує успіх» – під таким гаслом на Кіровоградщині розпочалась обласна акція  для мешканців об’єднаних територіальних громад. Повідомляє Голос Громад з посиланням на сторінку олександрійського центру зайнятості у Facebook.

У рамках акції Олександрійським міськрайонним центром зайнятості запланована низка профорієнтаційних та профконсультаційних заходів для мешканців громад, у тому числі і учнівської молоді.

Читайте також:  Громадська рада Кіровоградщини проти підвищення тарифів на воду

Так, вчора, 22 жовтня 2018 року, відбувся виїзний захід в Новопразькій об’єднаній  територіальній громаді, в програмі якого за участю фахівця центру вторинної правової допомоги Володимира Світановського, пройшов семінар «Легальна зайнятість». Представники одного з найсучасніших підприємств нашого міста  – ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» провели презентацію свого підприємства, в якій надали інформацію, щодо перспектив розвитку підприємства та можливостей працевлаштування.

Читайте також:  Понад 100 безробітних Олександрійщини відвідали багатогалузевий ярмарок вакансій

Цього ж дня, керівництвом територіальної громади та роботодавцями відбулася ділова зустріч щодо забезпечення зайнятості сільських мешканців. Були обговорені питання:  створення нових робочих місць, організації  громадських та інших робіт тимчасового  характеру, як вид  тимчасової зайнятості громадян, а також організації професійного навчання безробітних громадян.

Цього дня учасники заходу також мали можливість отримати консультації та роз’яснення з питань застосування трудового законодавства та сфери зайнятості населення, а також з юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням.

Читайте також:  Область отримала черговий транш держсубвенції

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ