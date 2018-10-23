Співпраця, яка гарантує успіх: сприяємо розвитку ОТГ

«Співпраця, яка гарантує успіх» – під таким гаслом на Кіровоградщині розпочалась обласна акція для мешканців об’єднаних територіальних громад. Повідомляє Голос Громад з посиланням на сторінку олександрійського центру зайнятості у Facebook.

У рамках акції Олександрійським міськрайонним центром зайнятості запланована низка профорієнтаційних та профконсультаційних заходів для мешканців громад, у тому числі і учнівської молоді.

Так, вчора, 22 жовтня 2018 року, відбувся виїзний захід в Новопразькій об’єднаній територіальній громаді, в програмі якого за участю фахівця центру вторинної правової допомоги Володимира Світановського, пройшов семінар «Легальна зайнятість». Представники одного з найсучасніших підприємств нашого міста – ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» провели презентацію свого підприємства, в якій надали інформацію, щодо перспектив розвитку підприємства та можливостей працевлаштування.

Цього ж дня, керівництвом територіальної громади та роботодавцями відбулася ділова зустріч щодо забезпечення зайнятості сільських мешканців. Були обговорені питання: створення нових робочих місць, організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, як вид тимчасової зайнятості громадян, а також організації професійного навчання безробітних громадян.

Цього дня учасники заходу також мали можливість отримати консультації та роз’яснення з питань застосування трудового законодавства та сфери зайнятості населення, а також з юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням.