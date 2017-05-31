Спортсмени з Олександрійщини стали кращими в обласних спортивних іграх

Нещодавно у м. Кропивницькому відбувся перший етап обласних сільських спортивних ігор серед кращих спортсменів збірних команд районів та сільських працівників, у яких взяли участь 120 спортсменів з 11 районних центрів області. Змагання відбувались з настільного тенісу, гирьового спорту, шахів та шашок.

Команду тенісистів представляли, Даценко Роман працівник ТОВ «Украгорком» та вчитель фізичної культури Користівського НВК Ковпак Вікторія, у своїй підгрупі зайняли перше місце і ввійшли до фіналу змагань. У фіналі поступилися тенісистам Олександрівського та Кіровоградського районів і посіли третє загально командне місце.

До складу команди з гирьового спорту увійшли Глован Василь з с. Дівоче Поле, Овчаренко Анатолій с. Світлопіль та Шилов В’ячеслав працівник ТОВ «Украгорком», вони вибороли 7 загально командне місце, а в особистому заліку Глован Василь та Шилов В’ячеслав посіли ІІІ місця у своїх вагових категоріях.

В змаганнях з шашок за результатами виступу спортсмени отримали 7 загальнокомандне місце, 6 місце посіла Ковальова Марія, Ткаченку Станіславу дісталося 5 місце.

Команди у складі одного чоловіка та однієї жінки грали за швейцарською системою, у швидкі шахи. В особистому заліку серед чоловіків Пазинич Захар, а серед жінок Тимошевська Альона вибороли перші місця. За результатами ігор у загальнокомандному заліку переможцем стала команда Олександрійського району, випередивши неодноразових переможців області Долинський та Олександрівський райони, котрі посіли відповідно ІІ та ІІІ місця.

Усі переможці були нагороджені медалями та дипломами відповідних ступенів.

Слова вдячності за постійну підтримку спортсмени висловлюють голові Олександрійської районної державної адміністрації Богдану Курупу.