Спортивна Спартакіада Олександрійщини від “УкрАгроКому” триває. Результати перших змагань

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У січні цього року розпочалась традиційно спортивна Спартакіада ТОВ «УкрАгроКом» присвячений 19-й річниці з дня заснування компанії в якому продовжують боротьбу 5 команд.

Протягом усіх змагань на майданчиках Олександрійщини  відбувались цікаві й захоплюючі ігри. Інтригуючи пройшли змагання, працівники компанії демонструють гарний рівень фізичної підготовки. Гравці проявляли великі зусилля самовідданості для перемог у змаганнях з міні-футболу, волейболу та стрітболу. У підсумку команди посіли такі місця:

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Змагання з міні-футболу:

Iм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;

IIм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;

IIIм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;

IVм. – с. Михайлівка відділок № 5;

Vм. – ТОВ “Гермес Трейдінг”

Змагання з волейболу:

Iм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;

IIм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;

IIIм. – с. Михайлівка відділок № 5;

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IVм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;

Vм. – ТОВ “Гермес Трейдінг”

Змагання з стрітболу (баскетбол 3 Х 3):

Iм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;

IIм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;

IIIм. – ТОВ “Гермес Трейдінг”

IVм. – с. Михайлівка відділок № 5;

Vм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;

Анонс. У лютому відбудуться змагання з кульової стрільби серед чоловіків та жінок, змагання з флорболу та фінал Спартакіади  (армспорт, перетягування  канату і спортивної естафети).

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