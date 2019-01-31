Спортивна Спартакіада Олександрійщини від “УкрАгроКому” триває. Результати перших змагань

У січні цього року розпочалась традиційно спортивна Спартакіада ТОВ «УкрАгроКом» присвячений 19-й річниці з дня заснування компанії в якому продовжують боротьбу 5 команд.

Протягом усіх змагань на майданчиках Олександрійщини відбувались цікаві й захоплюючі ігри. Інтригуючи пройшли змагання, працівники компанії демонструють гарний рівень фізичної підготовки. Гравці проявляли великі зусилля самовідданості для перемог у змаганнях з міні-футболу, волейболу та стрітболу. У підсумку команди посіли такі місця:

Змагання з міні-футболу:

Iм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;

IIм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;

IIIм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;

IVм. – с. Михайлівка відділок № 5;

Vм. – ТОВ “Гермес – Трейдінг”

Змагання з волейболу:

Iм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;

IIм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;

IIIм. – с. Михайлівка відділок № 5;

IVм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;

Vм. – ТОВ “Гермес – Трейдінг”

Змагання з стрітболу (баскетбол 3 Х 3):

Iм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;

IIм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;

IIIм. – ТОВ “Гермес – Трейдінг”

IVм. – с. Михайлівка відділок № 5;

Vм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;

Анонс. У лютому відбудуться змагання з кульової стрільби серед чоловіків та жінок, змагання з флорболу та фінал Спартакіади (армспорт, перетягування канату і спортивної естафети).

