Спортивна Спартакіада Олександрійщини від “УкрАгроКому” триває. Результати перших змагань

У січні цього року розпочалась традиційно спортивна Спартакіада ТОВ «УкрАгроКом» присвячений 19-й річниці з дня заснування компанії в якому продовжують боротьбу 5 команд.
Протягом усіх змагань на майданчиках Олександрійщини відбувались цікаві й захоплюючі ігри. Інтригуючи пройшли змагання, працівники компанії демонструють гарний рівень фізичної підготовки. Гравці проявляли великі зусилля самовідданості для перемог у змаганнях з міні-футболу, волейболу та стрітболу. У підсумку команди посіли такі місця:
Змагання з міні-футболу:
Iм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;
IIм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;
IIIм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;
IVм. – с. Михайлівка відділок № 5;
Vм. – ТОВ “Гермес – Трейдінг”
Змагання з волейболу:
Iм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;
IIм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;
IIIм. – с. Михайлівка відділок № 5;
IVм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;
Vм. – ТОВ “Гермес – Трейдінг”
Змагання з стрітболу (баскетбол 3 Х 3):
Iм. – Центральний офіс ТОВ «УкрАгроКом»;
IIм. – Елеватор ТОВ «УкрАгроКом»;
IIIм. – ТОВ “Гермес – Трейдінг”
IVм. – с. Михайлівка відділок № 5;
Vм. – ТОВ “Олександрійський цукровий завод”;
Анонс. У лютому відбудуться змагання з кульової стрільби серед чоловіків та жінок, змагання з флорболу та фінал Спартакіади (армспорт, перетягування канату і спортивної естафети).