Справедливе покарання жорстокого вбивці однорічної дитини на Олександрійщині

Прокуратура області домоглася винесення справедливого вироку чоловікові, який на смерть забив маленьку дитину. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури Кіровоградської області.

Як встановлено, причиною страшної події став плач дитини. Обурений засуджений кулаками наніс однорічній дитині численні удари, внаслідок чого та померла.

Трагедія сталася 2015 року у м. Олександрії, Олександрійського району області.

В ході судових слухань процесуальним прокурором вину чоловіка у скоєнні інкримінованого злочину доведено в повному обсязі.

Вироком Олександрійського міськрайонного суду чоловіка визнано винним за ч.2 ст. 115 ККУ та призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.