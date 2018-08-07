Справу «Білих левів» передали до суду

Прокуратура Кіровоградської області передала на розгляд по суті обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи «Білі леви» до Ленінського районного суду.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Нагадаємо, що злочинне угрупування з’явилося у кінці червня 2016 року. Задля пошуку своїх жертв злочинці створили акаунт у мережі «ВКонтакте», де шляхом пошуку через підставних молодих дівчат та хлопців призначалися зустрічі, на які з’являлися «Білі леви» і колективно раптово завдавали тілесні ушкодження потерпілій особі.

Весь процес побиття фільмувався, після чого вони відбирали гроші та цінні речі як винагороду за не оприлюднення відповідних відео.

Упродовж 2016-2017 років на території міста Кропивницький організованою групою під назвою «Білі леви» було скоєно низку злочинів передбачених ч.2 ст.126 (побої і мордування), ч.2 ст.127 (катування), ч.2 ст.27 ч.2 ст.187 (розбій), ч.3 ст.28 ч.4 ст.187, ч.3 ст.28 ч.4 ст.189 (вимагання), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування оголошено підозру 21 особі, 13 з яких вчиняли злочини, будучи неповнолітніми.