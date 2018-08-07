Справу «Білих левів» передали до суду

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Прокуратура Кіровоградської області передала на розгляд по суті обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи «Білі леви» до Ленінського районного суду.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Нагадаємо, що злочинне угрупування з’явилося у кінці червня 2016 року. Задля пошуку своїх жертв злочинці створили акаунт у мережі «ВКонтакте», де шляхом пошуку через підставних молодих дівчат та хлопців призначалися зустрічі, на які з’являлися «Білі леви» і колективно раптово завдавали тілесні ушкодження потерпілій особі.

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Весь процес побиття фільмувався, після чого вони відбирали гроші та цінні речі як винагороду за не оприлюднення відповідних відео.

Упродовж 2016-2017 років на території міста Кропивницький організованою групою під назвою «Білі леви» було скоєно низку злочинів передбачених ч.2 ст.126 (побої і мордування), ч.2 ст.127 (катування), ч.2 ст.27 ч.2 ст.187 (розбій), ч.3 ст.28 ч.4 ст.187, ч.3 ст.28 ч.4 ст.189 (вимагання), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування оголошено підозру 21 особі, 13 з яких вчиняли злочини, будучи неповнолітніми.

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