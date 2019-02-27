Справу про отримання хабара слідчим поліції на Кіровоградщині передано до суду

Прокуратура Кіровоградської області завершила досудовий розгляд та передала для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно слідчого поліції, який вимагав від місцевого неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за обіцянку закрити стосовно нього кримінальне провадження за фактом крадіжки.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Операція викриття відбулась в серпні минулого роки, коли посадовець отримав частину хабара – 2800 доларів США.