Справу “Протопопівського лісоруба” на Олександрійщині направлено до суду

Олександрійська місцева прокуратура направила на судовий розгляд обвинувальний акт за фактом незаконної порубки дерев (ст. 246 КК України) на території лісосмуги біля села Протопопівка Олександрійського району, – повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.

Так, у січні 2018 року 33-річний житель с. Протопопівка разом із трьома нанятими чоловіками без дозвільних документів спиляли 35 дерев на загальну суму збитків понад 210 тис грн. Наразі прокурором до суду направлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.

Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі від двох до п’яти років.