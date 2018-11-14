Справу щодо осіб, які розповсюджували наркотичні та психотропні речовини, передано на розгляд до суду

Цього літа поліцейські області затримали учасників організованої злочинної групи, яких підозрювали у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції Кіровоградської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території області спільники налагодили канал постачання наркотичного засобу – метадон, психотропної речовини – метамфетамін. «Прибуток» з такого збуту заборонених речовин кожного дня становив у сумі близько 5 тисяч гривень, за місяць – майже 150 тисяч гривень.

Наразі, обвинувальний акт направлено на розгляд до суду.

Причетність учасників ОЗГ до вчинення кримінального правопорушення було доведена. Злочинцям висунуто обвинувачення за ч. 3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин).

Порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.