Справу щодо працівників поліції області, які були викриті на «кришуванні» наркобізнесу передали на розгляд до міськрайонного суду Олександрії

Прокуратура області завершила досудове розслідування щодо двох працівників керівної ланки одного з міських відділів поліції. Держслужбовці здійснювали так зване «кришування» наркобізнесу, що був організований на підпорядкованій обвинуваченими території. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

По справі відомо, що за не притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів, поліцейські вимагали з місцевого жителя 10 тисяч гривень щомісячно. Правоохоронців було викрито на змові в січні цього року.

Поліцейським інкримінується вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб ч. 3 ст. 368 КК України, що передбачає покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обвинувальний акт направлено до розгляду до міськрайонного суду міста Олександрії.