Справу судді Олега Бевза з Кіровоградщини буде розглядати інший суд

Справу екс-судді з області розгляне Смілянський міськрайонний суд. Повідомляє Голос Громади з посиланням на інформаційний портал гречка.

Потерпілим по справі виступає Олексій Цокалов фермер з Бобринецького району області, активіст Євромайдану та Автомайдану, громадський діяч.

Днями, на засіданні суду суддя Ольга Опалинська призначила справу до розгляду Смілянським міськрайонним судом Черкаської області.

Зазначимо, що обвинувачений суддя Бевз визнав потерпілого фермера винним у скоєні адміністративного порушення, нібито, він не зупинився на вимогу працівника ДАІ під час Автомайдану 29 грудня 2013 року.

Відповідно до обвинувачення суддя Бевз розраховував на преференції від попередньої влади та проголосив неправосудну постанову, але на сьогодні своєї вини не визнає.

За 4 роки розгляду справи в Кам’янському районному суді Черкаської області суддів, які можуть слухати цю справу вже не залишилося, а сам суддя Бевз пішов у відставку.