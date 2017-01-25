Після тривалого слідства за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області нарешті було завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно 46-річного злочинця, обвинуваченого у вчиненні резонансних вбивств у м. Олександрія. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.

За інформацією відомства, в ході слідства було зібрано достатню кількість доказів того, що саме “олександрійський маніяк” пограбував та вбив 13-річного підлітка та 21-річну дівчину з м. Олександрії. Відносно ще однієї мешканки міста, він здійснив розбійний напад поєднаний з незакінченим замахом на вбивство.

Обвинувальний акт скеровано до суду за п.2, п.4, п.6, п.13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів особою, що раніше вчиняла умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Згідно висновку стаціонарної комплексної судово-психолого-психіатричної експертизи обвинувачений є осудним. На час слідства за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.