Стала відома нова назва коньяку в Україні й Кіровоградщині зокрема

За результатами громадського онлайн-голосування стало відомо, яка нова назва прийде на заміну “коньяку України”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Географічних зазначень в Україні у Facebook.

За результатами опитування проекту лідирує варіант “Український Бренді/Бренді України”. Така назва набрала 25,6%.

На другому місці назва Бурштин / Бурштинок / Бурштиняк (9,4%), на третьому – Гайстер (8,5%).Далі розташувалися Кьянок (7,9%), Дубовик / Дубняр (7,2%), Брунате (5,3%), Каннук (4,5%), Укрньяк / Украньяк (4,3%), Сонцедар / Сандарам / виндария (3,3%) і Бревіс (3%).